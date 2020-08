Unfassbares Ergebnis für Nio: Analysten erwarteten zum Wochenauftakt einen weiterführenden Abschlag. Das Unternehmen geriet unter Druck, da es zu Produktionsunterbrechungen gekommen war. Tatsächlich aber gelang es der Aktie von Nio, einen Aufschlag von 5 % zu realisieren, eine wichtige Marke zu überwinden und damit die Weichen in Richtung Kursgewinne zu stellen.Das nächste Kursziel, so Analysten mit Verweis auf den Verlauf in den vergangenen vier Wochen, könnten 12 Euro oder vielleicht sogar etwas ...

