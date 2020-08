Die Analysten von Montega Research bestätigen die Kaufempfehlung für die Wolftank-Adisa-Aktie, passen das Kursziel aber von zuvor 42,0 auf nunmehr 38,0 Euro an. Das Fazit der Analysten: "Wolftank-Adisa konnte auch im Jahr des Börsengangs 2019 an den dynamischen Wachstumskurs der jüngeren Vergangenheit anknüpfen und erlösseitig ein neues Rekordniveau erreichen. Nach den Geschäftsausweitungen in UK und Südamerika im Auftaktquartal wurde mit der Übernahme von Rovereta sowie der strategischen Minderheitsbeteiligung am eigenen Konkurrenten Petroltecnica nun ein weiterer Meilenstein bei den fortwährenden Expansionsplänen erreicht. Dieser verspricht attraktive Synergiepotenziale und könnte den Konzern bereits im nächsten Jahr in eine neue Größenordnung heben. Die ...

