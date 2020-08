Der heutige Tag sorgt für großes Aufatmen bei den Aktionären des britischen Herstellers von Wasserstoff-Energieanlagen. Denn an der Börse könnte nun wieder Schwung in Sachen Aktienkurs kommen. Im Gegensatz zu weiteren Börsenunternehmen der Branche blieb ITM Power relativ stabil in der letzten Woche.

Anleger-Tipp: Der Wasserstoff-Boom sorgt für starke Werte an der Börse und die Unternehmen der Branche sind gefragt wie noch nie. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport alles zu den großen Gewinnern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...