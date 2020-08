Liebe Leser! Die Wiener Börse hat die ATX-Beobachtungsliste 07/2020 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 8/2019 bis 7/2020 der prime market-Werte. Sie hat 11/12 Bedeutung für die nächste reguläre Umstellung per September-Verfall. Es wird also nur noch der August 2019 gegen den August 2020 ausgetauscht. Und so sieht es aus: Aktuell liegt immer noch EVN virtuell auf einem ATX-Rang, weil man im Frühjahr die Telekom Austria nach Umsätzen überholt hat und auch das Market Cap-Kriterium erfüllt. In der Juli-Liste heisst es beim durchschnittlichen Tagesumsatz 1,764 Mio. zu 1,715 Mio. für die EVN. Das sind 49.000 Euro täglich, in Summe mehr als 12 Mio. Euro, was auf den ersten Blick viel erscheint. Laut unseren ...

