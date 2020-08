STS Group AG veröffentlicht vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr 2020: Signifikanter Umsatz- und Ergebnisrückgang aufgrund von COVID-19DGAP-Ad-hoc: STS Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis STS Group AG veröffentlicht vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr 2020: Signifikanter Umsatz- und Ergebnisrückgang aufgrund von COVID-1903.08.2020 / 20:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.STS Group AG veröffentlicht vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr 2020: Signifikanter Umsatz- und Ergebnisrückgang aufgrund von COVID-19Hallbergmoos/München, 03. August 2020. Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68) erzielte aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2020 auf Basis vorläufiger Zahlen erheblich schwächere Umsatz- und Ergebniszahlen als im Vorjahr. Laut vorläufigen Berechnungen lag der Umsatz im ersten Halbjahr 2020 bei 136,0 Mio. EUR gegenüber 193,8 Mio. EUR im Vorjahr (minus 29,8 %). Der Umsatzrückgang ist dabei im Wesentlichen auf das rückläufige europäische Geschäft und die durch die Pandemie bedingten Werksschließungen in Frankreich und Italien zurückzuführen, welche nicht vollumfänglich durch den starken Umsatzanstieg in China kompensiert werden konnten.Analog zum Umsatzrückgang entwickelte sich das vorläufige Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), welches im ersten Halbjahr 2020 auf minus 3,9 Mio. EUR (H1/2019: 10,1 Mio. EUR) sank. Das um die Restrukturierungs- und Abfindungskosten bereinigte operative Ergebnis (Adjusted EBITDA) lag nach vorläufigen Berechnungen mit minus 2,2 Mio. EUR ebenfalls deutlich unter dem Vorjahr (H1/2019: 10,1 Mio. EUR). Zudem fielen im zweiten Quartal 2020 Abschreibungsaufwendungen in Höhe von 14,7 Mio. EUR (Q2/2019: 4,7 Mio. EUR) an. Darin enthalten ist eine außerplanmäßige Wertminderung von 9,8 Mio. EUR, die im Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie steht. Insgesamt erhöhten sich die Abschreibungen im ersten Halbjahr 2020 auf 20,9 Mio. EUR (H1/2019: 9,1 Mio. EUR). Das vorläufige Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2020 liegt mit minus 27,7 Mio. EUR aufgrund der aktuellen Entwicklung im Rahmen der COVID-19-Pandemie deutlich unter dem Vorjahr (H1/2019: minus 2,3 Mio. EUR).Die liquiden Mittel konnten zum 30. Juni 2020 auf 22,8 Mio. EUR (31. Dezember 2019: 17,2 Mio. EUR) gesteigert werden, was insbesondere auf den Abschluss von staatlich garantierten Darlehen in Frankreich zurückzuführen ist.Der Vorstand erwartet vor dem Hintergrund der hohen Unsicherheit im Zusammenhang mit der Entwicklung der COVID-19-Pandemie für das Geschäftsjahr 2020 einen signifikanten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahresniveau. Die Gesellschaft hat bereits umfangreiche Maßnahmen zur Kostensenkung eingeleitet, dennoch rechnet der Vorstand mit einer dem Umsatzrückgang entsprechenden ruckläufigen Adjusted EBITDA-Marge.Den Halbjahresbericht 2020 wird die STS Group AG am 6. August 2020 veröffentlichen.STS Group AG Stefan Hummel Head of Investor Relations Zeppelinstrasse 4 85399 Hallbergmoos +49 (0) 811 124494 12 ir@sts.group www.sts.group03.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: STS Group AG Zeppelinstraße 4 85399 Hallbergmoos Deutschland Telefon: +49 (0)811 124494 0 E-Mail: ir@sts.group Internet: https://sts.group ISIN: DE000A1TNU68 WKN: A1TNU6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1109031Ende der Mitteilung DGAP News-Service1109031 03.08.2020 CET/CEST