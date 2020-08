Der österreichisch/französische Impfstoffhersteller Valneva hat Halbjahreszahlen vorgelegt und im Zuge dessen den Ausblick auf das Gesamtjahr nach oben hin angepasst. Die Umsätze im Halbjahr erreichten eine Höhe von 47,9 Mio. Euro (vs. 54,5 Mio. Euro). Das Minus resultierte aus der beendeten strategischen Partnerschaft mit GSK, wie Valneva betont. Die Umsätze aus den Produktverkäufen lagen bei 40,9 Mio. Euro (61,6 Mio. Euro) - hier wirkten sich mitunter auch die Covid-19 bedingten Reise-Einschränkungen aus, so das Unternehmen. Die Ausgaben für Forschung & Entwicklung erhöhten sich plangemäß, vor allem aufgrund der Lyme- und Chikungunya-Impfstoffkandidaten, auf 33 Mio. Euro (vs. 14,1 Mio). Das EBITDA im Halbjahr lag bei -17,2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...