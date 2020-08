Mit gestern gab es bereits den 19. Tag ohne Emissionen am europäischen Primärmarkt in diesem Jahr und damit bereits mehr als im gesamten Jahr 2019, in dem 18 emissionsfreie Tage (exkl. den emissionslosen Tagen zum Jahresende) verzeichnet wurden. Die EZB veröffentlichte gestern die aktuellen Zahlen zu den Anleihenankaufprogrammen per 31. Juli 2020. Die PEPP-Bestände beliefen sich demnach auf EUR 440 Mrd. und lagen damit um EUR 17,5 Mrd. über der Vorwoche. Insgesamt wurden seit der Auflage von PEPP bis Ende Juli Unternehmensanleihen im Volumen von EUR 17,6 Mrd., davon EUR 7 Mrd. im Juni und Juli, angekauft. Bei den Commercial Paper Beständen kam es in den Monaten Juni und Juli hingegen zu Nettotilgungen iHv. EUR 0,5 Mrd., womit sich diese i.W. unverändert gegenüber Ende Mai auf ...

