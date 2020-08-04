- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ORANGE AUF 12 (12,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 25 (45) EUR - 'EQUAL WEIGHT'- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 2,90 (3,10) EUR - 'OVERWEIGHT'- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 12,50 (12) EUR - 'UNDERPERFORM'- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 111 (105) EUR - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 15 (16,50) EUR - 'NEUTRAL'- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4,20 (5,10) EUR - 'NEUTRAL'- DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR HSBC AUF 300 (335) PENCE - 'SELL'- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LAFARGEHOLCIM AUF 54 (53) CHF - 'BUY'- HÄNDLER: CITIGROUP HEBT GIVAUDAN AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 4001 (1700) CHF- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 123 (116) CHF - 'OVERWEIGHT'- RBC SENKT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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