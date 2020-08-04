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Sensations-News schiebt diese Aktie aus dem Pennystock-Dasein!?
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WKN: SHL100 ISIN: DE000SHL1006 Ticker-Symbol: SHL 
Xetra
04.08.20
09:57 Uhr
40,720 Euro
+0,700
+1,75 %
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
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SIEMENS HEALTHINEERS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SIEMENS HEALTHINEERS AG 5-Tage-Chart
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40,75540,77010:12
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Unternehmen / AktienKurs%
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NESTLE SA100,04-1,29 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG40,720+1,75 %
SIXT SE63,15-0,16 %
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