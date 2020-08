Nach der Kursrallye zum Wochenstart dürfte es heute an der Frankfurter Börse freundlich weitergehen. Kurz vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX +2,71% etwa 0,7 Prozent im Plus gesehen bei 12.730 Punkten.Die Anleger hatten tags zuvor viel neuen Mut geschöpft durch Frühindikatoren, die sowohl in China als auch in Europa und den USA "die Hoffnung auf eine Rückkehr in die wirtschaftliche Normalität" zurückbrachten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...