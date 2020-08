Die Stimmung ist eingebrochen, gleichzeitig macht sich aber Optimismus breit. Vor der zweiten Coronawelle scheinen Anleger wenig Angst zu haben, wie die Sentimentanalyse in Kapitel 03 meiner neuen Ausgabe zeigt. Ich gebe hier einen Einblick in die Auswertung der Umfrage Wertung und meine Interpretation dazu. Details finden Sie im vollständig frei zugänglichen Kapitel 03: https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1775ch03Letztlich dreht sich derzeit alles um die Gefahr einer zweiten Welle: In Deutschland ...

