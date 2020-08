Börsenboom trotz Pandemie-Hoch? Es scheint fast so, als würden die Anleger die Augen vor der Realität verschließen und sich in gewagte Abenteuer stürzen. Doch tun sie das freiwillig? Eine zweite Realität ist hingegen sicher, dass es einen ungeheuren Anlagebedarf gibt, um die Liquidität, die im Überfluss vorhanden zu sein scheint, irgendwo "reinzustecken". Es boomen ja nicht nur Aktien, sondern auch ETFs (Exchange Traded Funds), nahezu alle (Edel)metalle und Kryptowährungen. Ja sogar die Sparquoten sind - trotz miserabler Verzinsung - im Steigen begriffen (in den USA zuletzt knapp 20 %, nach nur 8 % noch vor Jahresfrist), das kann kein Zufall sein. Ob das gesund ist? Wie sieht es mit Nebenwirkungen und Langzeitfolgen aus? Fragen Sie dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...