Der Getränkekonzern Diageo plc (ISIN: GB0002374006) wird eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Schlussdividende von 42,47 Pence (ca. 47,2 Eurocent) je Aktie an die Investoren ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Auszahltag ist der 8. Oktober 2020 (Ex-Dividenden Tag: 13. August 2020). Diageo zahlt eine Zwischen- und eine Schlussdividende aus. Das Verhältnis Zwischen- zu Schlussdividende liegt in der Regel bei ...

