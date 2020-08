In der erzwungenen Produktionspause des Maschinenbauunternehmens Maplan wurde das Potenzial zur Weiterentwicklung genutzt und so konnten Lücken im Großmaschinenprogramm geschlossen und entlang von konkreten Aufträgen zur Serienreife gebracht werden. Begleitend dazu wurde auch das Peripherie- und Automatisierungsprogramm ergänzt. Eine weitere Neuerung ist ein Geschäftsbereich, der wirtschaftlich interessante Angebote zur Modernisierung und Lebensdauerverlängerung von laufenden Maschinen anbietet. Alles mit dem Ziel, nach der krisenbedingten Zwangspause für ein besseres und nachhaltigeres Danach bereit zu sein. Der im Herbst 2016 abgeschlossene Umzug des Maplan-Stammwerks von Ternitz im Südosten Niederösterreichs in einen neu errichteten Betrieb im 40 km näher an Wien liegenden Kottingbrunn hat sich seither als Katalysator für eine Erneuerung des Maschinenangebotes erwiesen. Sichtbares Zeichen dafür war das auf der K 2019 vorgestellte, neu abgestufte Maschinenprogramm einschließlich neuen Baureihennamen.

Horizontale Rapid+ Serie, 2000 bis 8000 kN Schließkraft in 5 Größen

Vertikale Ergo+ Serie, 900 bis 4600 kN Schließkraft in 5 Größen

Vertikale Ergomax+ Serie, 4600 bis 9000 kN Schließkraft in 4 Größen

Vertikale Clever+ Serie, 1600 bis 4000 kN Schließkraft in 3 Größen

C-Rahmen Easy+ Serie, 200 bis 1000 kN Schließkraft in 3 Größen

Pressen Force+ Serie, 200 bis 9000 kN Schließkraft

Im gleichen Zuge wurde deren Standardausrüstung angeglichen beziehungsweise aufgewertet. Letzteres unterstreicht das dem Produktnamen hinzugefügte "Plus".

Vertikal-Maschinenbaureihe ausgebaut

Das gemeinsame Kennzeichen aller Ergo+-Vertikalmaschinen ist die auf eine minimale Bedienhöhe hin optimierte Konstruktion der Schließeinheit.Kleinere bis mittlere Schließkräfte deckt die Serie mit vollhydraulischer Schließeinheit ab. Sie ist in fünf Größenstufen von 900 bis 4600 kN Schließkraft verfügbar (Größen 90, 160[180], 250[280], 320, 400[460] - die Zahl in der Klammer definiert die Schließkraft nach Druckerhöhung). Durchgängiges Merkmal ist, dass die Bedienhöhe gegenüber der Vorgängergeneration um bis zu 250 mm niedriger liegt, wodurch in der Regel Bediener-Plattformen oder die Aufstellung der Maschinen in Fundamentgruben entfallen können. Für den oberen Schließkraftbereich von 4600 bis 9000 kN stehen die Ergomax+-Maschinen. Der "Corona-Lockdown" ermöglichte durch frei gewordene Konstruktionskapazitäten das Schließen letzter Lücken im Maschinenportfolio. Konkret wurden die Schließkraftgrößen 570 und 720 serienreif gemacht, welche nun ältere Baumuster abgelöst haben. Aktuell besteht die Baureihe aus vier Baugrößen mit einem ausgewogenen Schließkraftabstand von jeweils 25 Prozent (Größenstufen 460[490], 570[600], 720[780] und 900).

Allen Maschinen dieser Serie gemeinsam ist ein hydromechanisches Schließsystem, bestehend aus der Kombination von hydraulischen Schließzylindern und seitlich aus- und einfahrendem Verriegelungsblock, mit der eine ergonomisch günstige Bedienhöhe auch bei den Typen mit höherer Schließkraft sichergestellt ist.

Bedienkomfort und Prozesssicherheit durch neue Spritzaggregate

Ein weiteres Highlight des Vertikalmaschinen-Programms sind die alternativ zu den standardmäßigen "MAP.fifo original"-Spritzaggregaten verfügbaren "MAP.fifo ergo"-Aggregate. Im Unterschied zur bewährten Original Fifo-Spritzeinheit verfügen sie über ein, gegenüber dem vertikalen Spritzzylinder, um 90 Grad in die Horizontallage gedrehtes Plastifizieraggregat. Dies verlegt den Streifeneinzug aus der Maschinenverkleidung in die seitliche Position neben der Schließeinheit und senkt ihn so weit ab, dass er bei nahezu allen Maschinengrößen in Hand-Reichweite des Maschinenbedieners liegt. Die Bandbreite der Spritzvolumina reicht von 1,5 bis 22 l (Abb. 2). Dem Anwender bieten diese Spritzaggregate zusätzlich optimale Voraussetzungen zur Steuerung und Regelung der Massetemperatur. Dazu wurde ein Temperatursensor an der Einmündung des Plastifizieraggregats in den Einspritzkolben positioniert und mit einer Regelsoftware kombiniert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...