Sir Robert says ... Wienerberger. Die Technische Analyse ermöglicht es, denjenigen, die die Märkte wirklich bewegen, über die Schulter zu schauen, dem Pfad der Kameltreiber da draußen zu folgen, Kursmanipulation und Fake Hypes zu identifizieren, er erkennen, wenn man angelogen wird. An dieser Stelle möchte ich meinen Freund Dirk Müller zitieren, der sagt: "Bürger kommt von bürgen, und der Finanzberater ist nicht ihr Freund." Wenn Ihnen also jemand weißmachen will, dass dies oder jenes unbedingt nun kaufenswert wäre, dann vielleicht nur, weil er's gerne verkaufen will. Wer da einen Chart nicht lesen kann, ist klar im Nachteil. Dieser würde die Lüge zeigen. Gestern in einem Traderforum aufgeschnappt: ...

