Mit der offiziellen Eröffnung eines Fahrzeugmontagewerks in Accra erweitert Volkswagen sein Netzwerk in Afrika. Die Präsenz in Ghana ist der fünfte Standort des Unternehmens in der Sub-Sahara-Region. Die weiteren Standorte befinden sich in Südafrika, Kenia, Nigeria und Ruanda. Den Zuschlag für den Montagevertrag in der ersten Projektphase hat Universal Motors Limited erhalten - ein Unternehmen, das seit 2005 als Volkswagen-Importeur tätig ist. Das Werk von Universal Motors in Accra verfügt über ...

