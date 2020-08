Sonoco, eines der weltweit größten diversifizierten Verpackungsunternehmen, hat den Kauf von Can Packaging bekannt gegeben. Can Packaging ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen mit Sitz im französischen Habsheim, das auf das Design und die Herstellung von nachhaltigen Papierverpackungen sowie entsprechender Produktionsanlagen spezialisiert ist. Der Kaufpreis beträgt insgesamt rund 41,7 Millionen Euro, das entspricht etwa 49 Millionen US-Dollar. Can Packaging wurde 1989 von George Sireix gegründet und betreibt heute zwei Produktionsstätten für Kartondosen in Frankreich sowie ein Forschungs- ...

