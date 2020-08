Nach einem volatilen Handel am Morgen ist der DAX aktuell mit 12.600 Punkten 0,4% im Minus. Weitere Impulse liefert heute vor allem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison. Milliardenverlust bei Bayer - Aktie fälltAls meistgehandelter Wert und Umsatzspitzenreiter in Stuttgart lässt die Bayer-Aktie heute bei -2,7% Federn. Im zweiten Quartal fuhr das Unternehmen aufgrund von Rückstellungen für den Glyphosat-Vergleich in den USA einen Nettoverlust von rund 9,5 Milliarden Euro ein - weitaus mehr, ...

