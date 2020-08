Die Lenzing Gruppe, die am morgen ihre Halbjahreszahlen vorlegen wird, kündigt bessere Quartale an. "Auch wenn die weitere Entwicklung des Geschäftsjahres 2020 derzeit nur grob eingeschätzt werden kann, erwartet die Lenzing Gruppe aus heutiger Sicht, dass die Entwicklung der Umsatzerlöse und des operativen Ergebnisses in den verbleibenden zwei Quartalen des Geschäftsjahres über jener des 2. Quartals liegen sollte", teilt das Unternehmen mit.

