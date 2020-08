Im September kommenden Jahres jährt sich das bislang größte Chemieunglück bei der BASF in Ludwigshafen - und die Parallelen zu den gestrigen Geschehnissen in Beirut drängen sich auf: Hier wie dort kam es zu zwei kurz aufeinander folgenden Explosionen. Während in Ludwigshafen 400 Tonnen Ammoniumsulfatnitrat-Dünger explodierten, könnten es in Beirut bis zu 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat gewesen sein. So viel des Dünger- und Sprengmittel-Grundstoffs lagerten dort seit sechs Jahren - offenbar ohne ausreichende Sicherheitsmaßnahmen.

Große Teile des Hafens der libanesischen Hauptstadt seien zerstört worden, die Druckwelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...