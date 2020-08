Basel (awp) - Roche hat in den USA von der Gesundheitsbehörde FDA grünes Licht für einen in-vitro-Diagnostiktest erhalten, der sich vor allem an Transplantationspatienten richtet. Konkret handelt es sich um den Cobas-Epstein-Barr-Virus-Test, wie Roche am Mittwoch mitteilte. Diese Zulassung gebe medizinischen Fachkräften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...