Zürich (awp) - Der ABB-Grossaktionär Cevian hat seine Beteiligung am Technologiekonzern leicht gesenkt. Gemäss einer am Mittwoch auf der Meldeseite der SIX veröffentlichten Meldung, hält der schwedische Finanzinvestor neu noch 4,95 Prozent an ABB. Zuvor lag der Anteil gemäss den Angaben aus dem ABB-Geschäftsbericht zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...