MAILAND (Dow Jones)--Die italienische Bank Intesa Sanpaolo will die Minderheitsaktionäre der mehrheitlich gekauften Unione di Banche Italiane SpA (UBI) aus dem Unternehmen drängen. Dafür will Intesa 397,5 Millionen Euro aufwenden, wie das Geldhaus mitteilte. Die UBI-Aktionäre sollen genauso viel erhalten, wie diejenigen, die ihre Papiere im Rahmen des Übernahmeangebots angedient hatten. Das sind jeweils 1,7 Intesa-Aktien plus 57 Cent in bar. Die Minderheitsaktionäre von UBI halten noch 9,8 Prozent an der Bank.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2020 01:55 ET (05:55 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.