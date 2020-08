Mit Rund-um-Sorglos-Paketen will TUI wieder Boden gutmachen! So sollen insbesondere Kreuzfahrt-Reisende mit dem Konzept "Sorglos reisen mit Covid Protect" zur Buchung ermutigt werden. Dies allein dürfte aber nicht der Impuls für den jüngsten starken Anstieg der TUI-Aktie sein. Vielmehr scheinen die negativen Nachrichten nun in der Touristik- und Reisebranche einfach eingepreist zu sein. Auch andere Reise-Aktien konnten nach den letzten Kursverlusten zum Wochenstart eine Gegenbewegung starten!Interview ...

Den vollständigen Artikel lesen ...