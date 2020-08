Vancouver, Kanada - Mawson Resources Limited ("Mawson" oder "das Unternehmen") (TSX:MAW; Frankfurt:MXR; PINKSHEETS: MWSNF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-resources-ltd/ ) gibt bekannt, dass es seinen Namen in Mawson Gold Limited geändert hat und dass das Unternehmen mit Wirkung vom 6. August 2020 den Handel unter seinem neuen Namen an der Toronto Stock Exchange unter demselben Aktiensymbol aufnehmen wird. Die den Aktien des Unternehmens nach der Namensänderung zugewiesene CUSIP-Nummer lautet 577789100 und ISIN CA5777891006.Michael Hudson, CEO, erklärt: "Nachdem wir uns 10 Jahre lang auf die Goldexploration in Finnland und seit kurzem auch in Australien konzentriert haben, spiegelt die Namensänderung in Mawson Gold unser Kerngeschäft besser wider und kennzeichnet es besser. Die Aktionäre können für den Rest des Jahres 2020 mit den Ergebnissen von Bohrprogrammen in drei weltweit bedeutenden Edelmetallgebieten (Finnland und die beiden Goldfelder Victorian Goldfields und Mt. Isa in Australien) sowie mit einer Ressourcenaufwertung in Finnland rechnen", so Michael Hudson, CEO.In Finnland ist das 100%ige Gold-Kobalt-Explorationsprojekt Rajapalot das Vorzeigegrundstück des Unternehmens, das sich südlich des Polarkreises in Finnisch-Lappland befindet, wo das Unternehmen eine bedeutende Entdeckung im Greenfield gemacht hat:- Ende 2018 wurde eine Grube und eine unterirdische jungfräuliche eingeschränkte abgeleitete Mineralressource von 424.000 Unzen Gold mit 3,1 g/t AuEq (4,3 Millionen Tonnen mit 2,3 g/t Au, 430 ppm Co) mit einem Cutoff-Gehalt von 0,37 g/t AuEq im Tagebau und 2 g/t AuEq unter Tage berechnet.- Zu den guten Bohrlöchern, die in diesem Jahr nach der Ressource 2018 gebohrt wurden, zählen das Bohrloch PAL0222 8,2 Meter mit 19,1 g/t Gold und 1.572 ppm Kobalt und PAL0228 7,0 Meter mit 17,0 g/t Gold und 2.168 ppm Kobalt;- Metallurgisch gesehen handelt es sich bei Gold um freies Fräsen, was sich gut für ein konventionelles und einfaches Fließschema eignet;- Eine Ressourcenaktualisierung ist für das 3. Quartal 2020 geplant, und das Projekt befindet sich auf der Startbahn in Richtung einer weiteren Ressourcenerweiterung, wobei nur 5% des mineralisierten Wirtshorizonts innerhalb eines 100 Quadratkilometer großen Gebiets getestet wurden;- Die Bohrziele für das Programm sind angesichts der Kontinuität der linearen hochgradigen Goldmineralisierung innerhalb elektromagnetischer ("EM") Leiter gut eingeschränkt;- EM-Untersuchungen in festen Schleifen sind im Gange und werden bei der Definition weiterer blind mineralisierter Körper behilflich sein. Die Bohrungen mit einem Bohrgerät werden im September wieder aufgenommen. Ab Dezember 2020 ist ein 20 Kilometer langes Ressourcenerweiterungs- und -definitionsprogramm mit fünf Bohrgeräten geplant.Victoria Goldfields in Australien:- Das Unternehmen besitzt drei hochgradige Explorationsprojekte im Fosterville-Stil (flach-orogenes epizonales Epizonal) mit zahlreichen unerprobten historischen Bergwerken oder unternimmt Joint Ventures mit diesen.- Mawson besitzt das Vorkaufsrecht auf das größte zusammenhängende Landpaket im Bundesstaat Victoria mit 3.600 Quadratkilometern hochprioritärem Explorationsgelände.- Das Redcastle-Projekt, an dem Mawson eine 70%ige Beteiligung erwirbt, ist eines der bedeutendsten historischen epizonalen Goldfelder des Bundesstaates mit hochgradigem und gewöhnlichem sichtbaren Gold in Quarz (+/- Stibnit-Assoziation);Der erste Abbau von drei historischen zentralviktorianischen Goldfeldern (ca. 1859). Der Abbau auf den nahegelegenen Goldfeldern Costerfield und Fosterville begann später in den ca. 1860er bzw. 1890er Jahren;Extrem hohe Goldgehalte wurden auf einem 4,5 x 7 Quadratkilometer großen Gebiet mit über 24 historischen Bergbaugebieten abgebaut, die sich über insgesamt 17 Kilometer eines hochgradigen Aderstreichs erstrecken;Die Bergwerke der Welcome Group am westlichen Rand von Redcastle wurden von 1859-1865 über eine Streichlänge von 2 Kilometern bis zu einer maximalen Tiefe von 125 Metern ausgebeutet und gewannen 20.583 Unzen mit 254,6 g/t Gold.- Mawsons Projekt Sunday Creek, das sich zu 100 % im Besitz von Mawson befindet, beherbergt historische epizonale Goldminen über einen mehr als 11 Kilometer langen Trend. Frühere Bohrungen haben nur 800 Meter dieses Trends bis in eine durchschnittliche Tiefe von 80 Metern getestet. Ausgewählte Bohrergebnisse beinhalten:CRC013: 21 Meter mit 4,8 g/t Gold aus 9 Metern, einschließlich 2 Meter mit 28,8 g/t Gold aus 15 Metern, und;VCRC022: 8 Meter mit 11,3 g/t Gold aus 66 Metern, einschließlich 2 Meter mit 40,3 g/t Gold aus 70 Metern;Die Schürfungen haben auch breite niedriggradige Halos bis hin zu hochgradigeren Mineralisierungen ergeben, wobei ein Oberflächengraben 166 Meter mit 0,9 g/t Gold ergab;- Mawson hat ein detailliertes geophysikalisches Programm bei Redcastle begonnen und wird ab Mitte/Ende August 5.000 Meter an Diamantbohrungen sowohl beim Sunday Creek- als auch beim Redcastle-Projekt in den Victoria Goldfields durchführen.Südostprojekt Mt. Isa in Queensland, Australien:- Während sich das Unternehmen weiterhin auf die Goldförderung in Finnland und Victoria konzentriert, bestand Mawsons Strategie in den letzten drei Jahren darin, Distriktgebiete verdeckt und entlang des Streichs von großen Minen zu erwerben. Das Unternehmen hat eine bedeutende Position von 483 Quadratkilometern an erteilten Explorationslizenzen im Cloncurry-Distrikt von Mt. Isa auf einer Streichlänge von insgesamt 60 Kilometern aufgebaut und ist von South32 Ltd. und Sandfire Resources Ltd. umgeben;- Mawson wird im Rahmen der Collaborative Exploration Initiative (CEI) der Regierung von Queensland 200.000 US-Dollar erhalten, um die Bohrungen im Ziel F11 zu finanzieren, das streichparallel zur Silber-Blei-Mine Cannington Ltd. von South32 Ltd. liegt, dem neuntgrößten Silberproduzenten der Welt mit einer Produktion von 12,3 Moz im Jahr 2019. Zu seiner Blütezeit Anfang der 2000er Jahre war Cannington der weltweit größte einzelne Silberproduzent und machte etwa 6% der weltweiten Primärsilberproduktion aus. Zu den auf F11 gesuchten Ablagerungsarten gehören sowohl Cannington-Silber-Zink (Broken-Hill-Typ) als auch Eisenoxid-Kupfer-Gold (IOCG);- Das Mt. Isa-Gebiet ist eines der metallhaltigsten Gebiete der Welt und enthält 5 % der weltweiten Silberressourcen, 1,7 % der weltweiten Kupferressourcen, 21,2 % der weltweiten Bleiressourcen und 11 % der weltweiten Zinkressourcen in zahlreichen Minen von Weltrang. Die meisten dieser Minen wurden innerhalb von Aufschluss- oder Unteraufschlussbereichen entdeckt.Technischer und ökologischer HintergrundMichael Hudson, Chairman und CEO des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß der Definition von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung vorbereitet oder überprüft.Keine der Bohrdaten zu den Projekten des Unternehmens in den viktorianischen Goldfeldern in Australien wurden zu diesem Zeitpunkt unabhängig verifiziert. Diese historischen Daten wurden von Mawson nicht verifiziert und werden nur zu Informationszwecken zitiert. Die Untersuchungstechniken für Gold und Antimon sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt.Ein unabhängiger technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 (der "NI 43-101 Technical Report") über die Mineralressourcenschätzung für die Aussichtspunkte Raja und Palokas auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Rajapalot in Finnland zur Unterstützung der Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Dezember 2018 wurde von Rod Webster von AMC Consultants Pty Ltd ("AMC") aus Melbourne, Australien, und Dr. Kurt Simon Forrester von Arn Perspective aus Surrey, England, genehmigt. Sowohl Herr Webster als auch Dr. Forrester sind unabhängige "qualifizierte Personen" gemäß der Definition in National Instrument 43-101. Der technische Bericht gemäß NI 43-101 kann auf der Website des Unternehmens unter http://mawsonresources.com/assets/docs/reports/2020-02-20-tra-raja.pdf oder im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden. Für die Ressource im Jahr 2018 wurde der Goldäquivalenzwert ("AuEq") anhand der damaligen Durchschnittspreise berechnet, woraus sich die folgende Formel ergibt: AuEq g/t = Au g/t + (Co ppm/608) mit angenommenen Preisen von Co $30/lb; und Au $1.250/oz. AuEq variiert mit den Au- und Co-Preisen.Über Mawson Resources Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, PINKSHEETS:MWSNF)Mawson Resources Limited ist ein Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes Explorationsunternehmen profiliert, wobei der Schwerpunkt auf dem Vorzeige-Gold-Kobaltprojekt Rajapalot in Finnland und seinen viktorianischen Goldgrundstücken in Australien liegt.Im Namen des Vorstandes,"Michael Hudson"Michael Hudson, Vorsitzender & CEOWeitere InformationenMariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin,1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7+1 (604) 685 9316, info@mawsonresources.comwww.mawsonresources.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorausschauende ErklärungDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch Wörter wie: glauben, erwarten, voraussehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Mawson warnt Investoren, dass jegliche vorausblickenden Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in vorausblickenden Aussagen abweichen können, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, den Zeitpunkt der aktualisierten Ressource auf den finnischen Projekten des Unternehmens, die Erwartungen des Unternehmens und den Zeitpunkt des Ressourcenerweiterungs- und -definitionsprogramms in Rajapalot, Finnland, den Zeitpunkt und den erfolgreichen Abschluss der in Redcastle und Sunday Creek geplanten geophysikalischen Untersuchungen und Bohrprogramme, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Änderungen an den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des aktuellen Ausbruchs des neuartigen Coronavirus, bekannt als COVID-19, auf das Geschäft des Unternehmens, geplante Bohrprogramme und Ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, Geräteausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu lokalen Gemeinden, Geschäfte mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen bei der Durchführung von Operationen aufgrund von Genehmigungserteilungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons neuestem Jahresinformationsformular auf www.sedar.com eingereicht wurde. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und, sofern nicht durch die anwendbaren Wertpapiergesetze erforderlich, lehnt Mawson jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung einer zukunftsgerichteten Aussage ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA57776G1063