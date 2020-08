Und nochmals aufwärts! Der Wahnsinn in der Apple-Aktie hält an. So konnte die runde Marke von 400$ wurde mit einem kräftigen Sprung nach oben geknackt. Und dies völlig unbeeindruckt von einem Patentstreit in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar mit dem chinesischen Unternehmen Xiao-i! Die Aufwärtsbewegung indes macht so langsam Angst - denn die Indikatoren steigen in extreme Höhen - so der MACD oder auch der prozentuale Abstand des Kursverlaufs zur 200-Tage-Linie. Mit den jüngsten kräftigen Kursgewinnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...