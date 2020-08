5.8.: Yvonne de Bark läutet die Opening Bell für Mittwoch (Long Distance Style, vorher/nachher unter https://photaq.com//page/index/3781 ). Die deutsche Schauspielerin und Körpersprache-Expertin, die seit Jahren auch Manager und Politiker coacht, macht im Herbst 2020 gemeinsam mit der österreichischen Positionierungs-Expertin und Moderatorin Ina Sabitzer Business Women Only Seminare zum Thema Image und Wirkung. In Yvonnes aktuellem Podcast "Wirke wie du willst" haben die beiden mehr zu Image und Wirkung sowie ihrem Frauen-Seminar in Wien erzählt. https://youtu.be/C-XCvOK3FgM Nähere Infos zu den Seminaren unter: www.inasabitzer.at/empower-women-now http://www.openingbell.eu mehr Choose Optimism: ...

