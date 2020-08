Der weltweite Umsatz mit Halbleitern belief sich im Juni 2020 auf 34,5 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von 5,1 % gegenüber dem Umsatz vom Juni 2019 in Höhe von 32,9 Mrd. US-Dollar entspricht. Gegenüber Mai 2020 reduzierte sich der Umsatz um 0,3 %. Das teilte die Semiconductor Industry Association (SIA) in Washington mit. Der Umsatz im zweiten Quartal betrug 103,6 Mrd. US-Dollar, ein Anstieg von 5,1 % gegenüber dem zweiten Quartal 2019, aber ein kleiner Rückgang von 0,9 % im Vergleich zum ersten Quartal 2020. Die monatlichen Umsätze werden von der Organisation World Semiconductor Trade Statistics ...

