Die süddeutsche Graf-Gruppe hat sich mit 49 Prozent an dem norddeutschen Kunststoffrecycler Wilken Plastics Energy GmbH beteiligt. Wie der europäische Marktführer für Produkte zur Regenwasserbewirtschaftung aus Teningen erklärte, werde mit der Beteiligung an dem Unternehmen in Haren das umfangreiche Engagement im Bereich der Recyclingrohstoffe um einen weiteren Schritt in der Wertschöpfungskette ausgebaut. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...