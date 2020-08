Im ersten Quartal 2020/21 hat der Konzern einen Verlust nach Steuern in Höhe von 70 Mio. Euro erlitten - nach einem Gewinn von 90 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab. Ein massiver Nachfrageeinbruch in nahezu allen Ländern und Abnehmerbranchen infolge der COVID-19-Pandemie drückte die Verkaufserlöse gegenüber der Vorjahresperiode um 28,1 Prozent ...

