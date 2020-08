Die Alba Group ist für den 13. Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) in der Kategorie "Unternehmen / Transformationsfeld Ressourcen" nominiert. Der Umweltdienstleister konnte sich mit seinem Spektrum an Lösungen zu Klima- und Ressourcenschutz qualifizieren. Die Alba Group setzt unter anderem auf qualitativ hochwertiges Recycling unter Einsatz neuester Technologien, Digitalisierung, Verbesserung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen oder auch die Entwicklung von Abfallvermeidungs-Modellen. Im Jahr 2018 konnte die Alba Group so im Vergleich zur Primärproduktion 31,9 Mio. t Ressourcen wie Erze, ...

