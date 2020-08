Die neue Altölraffinerie von Avista in Dänemark kann den Betrieb aufnehmen. Nach einer Bauzeit von 18 Monaten sei die Anlage in Kalundborg betriebsbereit, teilte die Betreiberfirma Avista Green mit. Die Anlage soll über eine Jahreskapazität von 100.000 Tonnen verfügen und Basisöle höchster Qualität erzeugen. Sie ersetzt die im Jahr 2017 nach einem Brand vollständig zerstörte Anlage von Avista, in ...

