Mouser Electronics unterzeichnet eine weltweite Distributionsvereinbarung mit Amphenol I2s. Dies ist ein seit ca. 20 Jahren am Markt aktiver Anbieter von Sensorlösungen. Die über Mouser erhältliche Produktline umfasst die Drucksensoren CCT, IPS, IPT und VSP. Der Climate Control Pressure Transmitter (CCT) ist für die Messung des Drucks von HLK-Kühlmitteln in Fahrzeugen ausgelegt. Der Sensor ist an die Anforderungen der Automobilindustrie angepasst ...

