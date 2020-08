Die Rally im Gold setzt sich mit Schwung fort. Viele Anleger gehen davon aus, dass die Abwärtsdynamik bei den Zinsen auf amerikanische Staatsanleihen anhalten wird. Sinkende Realzinsen sind historisch betrachtet die besten Zeiten für Gold. Sie sind in den USA mit einer Laufzeit von zehn Jahren heute auf ein neues Rekordtief bei minus 1,05 Prozent gefallen. Was sich der US-Präsident lange von der Fed gewünscht hat - nämlich Nullzinsen oder sogar negative Zinsen wie in der Eurozone - hat er dank der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...