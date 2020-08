Gründe für den Rekord: Goldpreis steigt bis auf 2055 Dollar >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Dow Jones-Mover: Walt Disney, DOW, ... » wikifolio whispers a.m. Deutsche Post; ... Gründe für den Rekord: Goldpreis steigt bis auf 2055 Dollar Der Preis für das Edelmetall steigt bis auf 2055 Dollar und bricht einen Rekord nach dem anderen. Auch praktisch alle Prognosen vom Jahresanfang sind abgehängt. Was treibt den Höhenrausch an?

Den vollständigen Artikel lesen ...