Xolair darf als Zusatztherapie zusammen mit intranasalen Kortikosteroiden (INC) eingesetzt werden, teilte Novartis am Donnerstag mit.Konkret leiden diese Patienten an schwerer chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP). Sie sollen Xolair zusätzlich erhalten, wenn eine Therapie mit INC keine adäquate Krankheitskontrolle ...

