Allschwil (awp) - Das Biotech-Unternehmen Idorsia hat in Japan mit dem Schlafmittel Daridorexant eine Studie mit positiven Ergebnissen abgeschlossen. Darauf aufbauend werde nun eine Studie zur Zulassung der Behandlung in Japan vorbereitet, teilte Idorsia am Donnerstag mit. Daridorexant habe in der Phase-II-Studie bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...