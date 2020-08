Valneva hat einen neuen Chief Medical Officer. Juan Carlos Jaramillo wird Nachfolger von Wolfgang Bender, der nach einer Übergabefrist Ende Oktober 2020 in den Ruhestand treten wird. "Juan Carlos Jaramillo verfügt über eine breite internationale Erfahrung, eine starke Expertise in den Bereichen Medizin und klinische Entwicklung, einschließlich Impfstoffen, sowie über einen globalen Marktzugang", betont Valneva. Er sagte: "Ich freue mich sehr, in einer äußerst aufregenden Zeit zu Valneva zu kommen. Valneva verfügt über ein großes und wertvolles Portfolio an Impfstoffen in der Entwicklung, darunter Chikungunya, Lyme und SARS-COV-2. Ich freue mich darauf, Teil des Valneva-Teams zu sein, an diesen wichtigen Programmen zu arbeiten ...

