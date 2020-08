Der Goldpreis hat einen historischen Wert erreicht. Der Blick sollte jetzt auf Goldgesellschaften wie etwa New Placer Dome gerichtet seinDass Gold den höchsten Preis in seiner Geschichte erreicht hat, ist auch für die Gesellschaften, die das wertvolle Metall in ihren Projekten besitzen, ein Grund zur Freude. Besonders wenn die Projekte in der vom Fraser Institut ermittelten besten Bergbauregion weltweit liegen. Die attraktivste Region für Bergbauinvestitionen ist laut der Jahresumfrage Nevada. Dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...