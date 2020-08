Die Immofinanz verkauft das Bürogebäude Panta Rhei in Düsseldorf an Deka Immobilien. Das in der Airport City angesiedelte Gebäude umfasst rund 9.600 m² und ist voll vermietet. Die Kaufverträge wurden bereits unterzeichnet. Die Transaktion erfolgte zu einem attraktiven Marktpreis und wurde auf Maklerseite von JLL Deutschland begleitet, teilt die Immofinanz mit. "Die Vermarktung dieser Büroimmobilie startete bereits vor Beginn des Corona-Lockdowns und konnte in den letzten Monaten ohne negative Auswirkungen fortgeführt werden. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden", kommentiert Immofinanz-CEO Ronny Pecik. "Im Zuge unserer Portfoliostrategie konzentrieren wir uns im Bürobereich unverändert auf das weitere Wachstum mit ...

