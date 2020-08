Im September kommenden Jahres jährt sich das bislang größte Chemieunglück bei der BASF in Ludwigshafen zum hundertsten Mal - und die Parallelen zu den gestrigen Geschehnissen in Beirut drängen sich auf: Hier wie dort kam es zu zwei kurz aufeinander folgenden Explosionen. Während in Ludwigshafen 400 Tonnen Ammoniumsulfatnitrat-Dünger explodierten, könnten es in Beirut bis zu 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat gewesen sein. So viel des Dünger- und Sprengmittel-Grundstoffs lagerten dort seit sechs Jahren - offenbar ohne ausreichende Sicherheitsmaßnahmen.

Große Teile des Hafens der libanesischen Hauptstadt seien zerstört worden, die Druckwelle sei sogar noch im 200 km entfernten Zypern zu spüren gewesen, heißt es in Medienberichten ...

