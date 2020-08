Mercedes-Benz erweitet die Zusammenarbeit mit CATL (Contemporary Amperex Technology). Die Automobilmarke bezieht nun die gesamte Palette an Batterietechnologien, von Zellen über Module für Mercedes-Benz Pkw bis hin zu Komplettbatterien für Mercedes-Benz Vans in neuen Technologiekonfigurationen. Dazu gehört auch das CATL Cell-to-Pack (CTP) Design für einzelne Projekte, mit dem herkömmliche Module entfallen und Zellen direkt in der Batterie integriert werden. Die Partner arbeiten auch an neuen Batteriegenerationen, die in den nächsten Jahren in zahlreichen Fahrzeugen zum Einsatz kommen sollen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...