Original-Research: Media and Games Invest plc - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest plcUnternehmen: Media and Games Invest plc ISIN: MT0000580101Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 06.08.2020 Kursziel: 2.90 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis AcklinFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 2,80 auf EUR 2,90. Zusammenfassung: Wir erhöhen unsere Prognosen für 2020, um den guten Start von MGI in das Jahr zu berücksichtigen. Dank des Marktrückenwinds und einer M&A-Strategie, die sich auszahlt, sind die Wachstumsaussichten von MGI aus unserer Sicht ausgezeichnet. Das Unternehmen ist ein Marktkonsolidierer, der sich auf die Videospielbranche mit einem Wert von $150 Mrd. und digitale Medien konzentriert. Das letztgenannte Geschäftsfeld wurde in diesem Jahr durch zwei wichtige Deals gestärkt. Nachdem MGI in 2019 ein annualisiertes Umsatzwachstum von 157% verbuchte, sehen wir jetzt Umsatzerlöse von EUR115 Mio. im Jahr 2020 (zuvor: EUR100 Mio.). Unsere neu kalibrierten Prognosen ergeben ein Kursziel von EUR2,90 (alt: EUR2,80). Unsere Empfehlung bleibt bei Kaufen. First Berlin Equity Research has published a research update on Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 2.80 to EUR 2.90. Abstract: We are raising our 2020 forecasts to reflect MGI's strong start to the year. In our view, MGI's growth prospects are excellent, thanks to market tailwinds and an M&A strategy that is paying off. The company is a market consolidator focused on the $150bn video gaming industry and digital media. And the latter business segment has been boosted by two key deals this year. After booking annualised revenue growth of 157% in 2019, we now see the topline reaching EUR115m (old: EUR100m) in 2020. Our recalibrated forecasts yield a EUR2.9 price target (old: EUR2.8). We remain Buy-rated on MGI.