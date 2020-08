Der Umwelt- und Dienstleistungskonzern FCC verkauft einen 49-Prozent-Anteil an fünf seiner Müllverbrennungsanlagen in Großbritannien an den Finanzinvestor Icon Infrastructure Partners. Die Vereinbarung habe einen Wert von 198 Mio Pfund, teilte FCC mit. Dies entspricht aktuell rund 220 Mio €. Die fünf Anlagen wurden für die Transaktion in der neuen Tochtergesellschaft Green Recovery Projects Limited ...

