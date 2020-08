Für die Experten von Erste Asset Management, die sämtliche Asset-Management-Aktivitäten innerhalb der Erste Group verwaltet, bleiben Aktien und Risiko-Anleihen "erste Wahl". Von einer Erholung der Wirtschaft gehen sie in den Jahren 2021 und 2022 aus. An Aktien bzw. Aktienfonds oder progressiven Mischfonds führe daher kein Weg vorbei. "Treibende Faktoren für die Aktienmärkte sind neben der expansiven Geldpolitik auch die überraschend guten Unternehmensgewinne im zweiten Quartal 2020. In den USA haben bereits mehr als die Hälfte der Unternehmen ihre Ergebnisse veröffentlicht. Dabei haben 85 % die Schätzungen der Analysten übertroffen, nur 13 % haben enttäuscht", betont Alexander Lechner, Leiter Multi Asset Management ...

