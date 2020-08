PMMI, der Verband für Verpackungs- und Verarbeitungstechnologien, hat die diesjährige Pack Expo International and Healthcare Packaging Expo abgesagt. Die Messe sollte ursprünglich vom 9. bis 13. November 2020 in Chicago 2020 stattfinden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie sei es nicht möglich, eine sichere Veranstaltung für Teilnehmer und Aussteller zu organisieren. Damit ist zum ersten Mal eine Pack Expo in ihrer über 60jährigen Geschichte abgesagt worden. Stattdessen soll es eine neue virtuelle Live-Veranstaltung geben: Pack Expo Connects 2020, die vom 9.-13. November, komplett mit Live-Chats, Live-Produktdemos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...