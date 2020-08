Der Rohstoffhändler Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64) wird keine Dividende an seine Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die ursprünglich geplante Dividendenausschüttung in Höhe von 0,20 US-Dollar wurde zunächst aufgeschoben. Wie jetzt berichtet wurde, wird auf die Zahlung einer Dividende nun verzichtet. Begründet wird dies mit den weiterhin unsicheren Marktaussichten. Glencore hatte zuvor im Herbst 2015 aufgrund der Rohstoffkrise die ...

