The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.08.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.08.2020



ISIN Name

CA05153Y1097 AURA RESOURCES INC.

US6065011040 MITCHAM INDS INC. DL-,01

