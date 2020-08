Nachdem beide Papiere in den letzten Tagen einen Gang zurückgeschaltet hatten, nahmen sie nun Fahrt auf.Besonders auffällig was das Kursplus von Facebook in Höhe von zuletzt 5,82 Prozent auf 263,63 US-Dollar. Damit zählten sie zu den Favoriten im technologielastigen NASDAQ 100, der ebenfalls im Handelsverlauf einen historischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...