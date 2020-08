MÜNCHEN, 7. August (WNM/Science Advances) - Hitze, Dürre und viel Sonne - im Jahrhundertsommer 2018 litten insbesondere Nord- und Mitteleuropa unter extremer Trockenheit. Die Folge waren unter anderem Waldbrände und Ernteausfälle mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen: Allein in Deutschland umfassten die Entschädigungen an Landwirte 340 Millionen Euro. Von früheren Dürren in den Jahren 2003 und 2010 unterschied sich der Sommer 2018 dadurch, dass ihm in großen Teilen Zentraleuropas bereits im Frühjahr ...

