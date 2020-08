Der kanadische Konzern Premium Brands Holdings Corp. (ISIN: CA74061A1084, TSE: PBH) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,5775 CAD je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 15. Oktober 2020 (Record date: 30. September 2020). Damit werden auf das Jahr hochgerechnet weiterhin 2,31 CAD ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 98,82 CAD (Stand: 6. August 2020) entspricht ...

